„Alles Corona oder was?“ : Ziehwänsche-Umzug 2021 nur virtuell

Riegelsberg Elterninitiative Riegelsberg erbittet Fotos oder Videos unter dem Motto „Alles Corona oder was?“

Seit über 20 Jahren gehört der Ziehwänsche-Umzug der Elterninitiative für ein kinderfreundliches Riegelsberg (E.I.) zur Fastnacht. Doch Corona fordert auch von den Narren Tribut. Statt Gutzjes werfend durch die Straßen zu ziehen, organisiert die E.I. kurzerhand einen virtuellen Umzug am Rosenmontag, 15. Februar, 13.11 Uhr, Motto: „Alles Corona oder was?“ Im Vorfeld werden alle Mitglieder und Freunde gebeten, bis 11. Februar Faschingsbilder und Videos zu senden, per Whatsapp, Tel. (01 76) 99 38 93 80, oder per E-Mail an alexanderheinz@arcor.de. Dabei solle man auch zustimmen, dass das Material an Rosenmontag via Zoom, Facebook oder anderen Plattformen veröffentlicht wird.