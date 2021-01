Auftruf an die Vereine im Landkreis St. Wendel : Gibt es Ideen für die Fastnacht 2021?

St. Wendel Fastnacht 2021 – gibt es die?

Im vergangenen Jahr wurde im Landkreis St. Wendel noch ausgelassen Fastnacht gefeiert. Kurz danach übernahm Corona das Zepter – und umklammert es bis heute. Miteinander feiern war schon am 11.11. zum Start in die Session 2021 undenkbar. Und jetzt bleibt die Bütt leer. Keine Kappensitzungen, keine klassischen Umzüge. Aber fällt die Fastnacht tatsächlich komplett aus?

Daher der Aufruf an alle Vereine: Gibt es kreative und coronakonforme Ideen für die tollen Tage? Dann bitte per Mail in der Redaktion melden. Dann verraten wir den SZ-Leser, was wie und wo geplant ist. red/Foto: Fernando Llano/AP/dpa