Die Bundeswehr klärt dezidiert auf : Riesige Flugzeuge und ein himmlisches Phänomen

Solche kreisrunden Kondensstreifen konnte man in der vergangenen Woche am Himmel über dem Bliesgau sehen. Dafür gibt es eine nüchterne Erklärung. Foto: Michèle Hartmann

Blieskastel Bundeswehr klärt auf über Aktivitäten rund um den „Freifallsprungdienst“ und kreisrunde Kondensstreifen.

„Seit einiger Zeit überfliegen im Landeanflug auf den Zweibrücker Flughafen in niedriger Höhe riesige Flugzeuge Altheim. Der Landeanflug ist wegen erheblichen Fluglärms sehr störend“, schreibt uns Leser Helmut Müller. Am Mittwoch, 27. Mai, seien dies etwa an die zehn Flugzeuge gewesen. Den Mann aus Altheim würde interessieren, wie lange diese Landungen noch durchgeführt werden, und aus welchem Grund die Flugzeuge eigentlich in Zweibrücken landen müssen.