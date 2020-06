Kleine Tiere mit Zerstörungswut : Diese Bäume sind leider mausetot

Förster Martin Eberle vom Saarforst Landesbetrieb zeigt in Blieskastel einen vom Borkenkäfer getöteten Baum. Die Rinde der Fichte kann er mit der Hand abziehen. Foto: BeckerBredel

Blieskastel Im Blieskasteler Forst müssen Fichten in großer Zahl weichen. Die gefällten Stämme verbleiben im Wald.

Martin Eberle vom Saarforst Landesbetrieb, der die Verkehrssicherung in diesem Wald, der zur Kernzone der Biosphäre gehört und normalerweise überhaupt nicht bewirtschaftet wird, zeigt uns das Problem: die Bäume sind mausetot. Mit bloßer Hand kann man riesige Rindenstücke vom Stamm abziehen, das Holz ist angefressen, das Gehölz innerhalb weniger Wochen abgestorben.

Es ist dies das Werk des Borkenkäfers. Tausende dieser schwarzen Tierchen haben erst Löcher in die Rinde gebohrt, sich dann darunter ausgebreitet und dem Baum jede Chance genommen, seine Krone weiterhin mit Nährstoffen zu versorgen. „Der ganze Bestand ist hier betroffen, die Bäume leben nicht mehr, schlugen gar nicht mehr aus“, sagt Eberle. Die Stämme und alle Nadeln sind braun. Zwischen den (noch) grünen Bäumen im Umfeld kann man die Baumleichen leicht ausmachen. Und weil tote Bäume zwangsläufig irgendwann umfallen, werden alle Bäume, die beim Sturz den Weg treffen könnten, entfernt. In einem ersten Schritt sind das 70 Fichten.

Aber der Förster weiß, dass es von Jahr zu Jahr so weitergehen wird. „Die Fichten gehören nicht in unseren Wald. Sie wurden nach dem Krieg als schnell wachsende Bäume gepflanzt, weil man Bauholz brauchte. Wir pflanzen Buchen und Eichen nach“, sagt der Förster und zeigt auf rot markierte Pfosten im Wald. Überall, wo die Pfosten stehen, sind Buchensetzlinge zu sehen. Die Erholung des Waldes kann beginnen, sie wird aber Jahrzehnte brauchen. Neben dem Borkenkäfer plagt den Förster aber auch die zunehmende Trockenheit. „Im Saarland hatten wir lange eine Insel der Glückseligkeit. Unsere Laubbäume haben noch wenig Schaden durch Trocknis. Aus anderen Bundesländern kamen erschreckende Nachrichten. Große Sorgen machen uns jetzt aber Alarmzeichen aus dem Saarkohlenwald, wo riesige Buchen plötzlich schwere Schäden in den Kronen zeigen.“