Aus dem Polizeibericht in Blieskastel : Mehrfache Attacke auf Autoreifen in Wolfersheim

Foto: picture alliance / Friso Gentsch/Friso Gentsch

Wolfersheim Im Blieskasteler Ortsteil Wolfersheim wurden in den vergangenen Wochen jeweils nachts in der Wolfharistraße (Ortsdurchgangsstraße) in einer Hofeinfahrt mehrfach die Reifen an den dort geparkten Pkw beschädigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von SZ Redaktion

Das teilt die Polizei-Inspektion Homburg mit. Deren Angaben zufolge wurde seit Mitte März nicht nur immer wieder die Luft durch das Ventil aus den Reifen gelassen, sondern auch in drei Reifen Schrauben eingedreht. Aufgrund der Häufung der Taten und den bislang durchgeführten polizeilichen Ermittlungen gehen die uniformierten Beamten selbstredend von einer vorsätzlichen Tat aus.