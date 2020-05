Hier gab es viele fleißige Helfer : Ein Spielplatz wird neu gestaltet

Brenschelbach Freiwillige Helfer ließen es sich nicht nehmen, mit gebührendem Abstand zueinander, den seit 15 Jahren bestehenden Brenschelbacher Spielplatz hinter dem Dorfgemeinschaftshaus auf Vordermann zu bringen.

Ortsvorsteherin Yvonne Malter freute sich über den Zusammenhalt, dass sowohl Ortsratsmitglieder, Mitglieder des Vereins zur Förderung der Dorfgemeinschaft, aber auch Väter und Mütter an zwei Arbeitsterminen tatkräftig Hand anlegten. Nachdem die Spielgeräte in die Jahre gekommen waren, teilweise nicht mehr sicher und durch die Stadt auch abgebaut worden waren, musste Abhilfe geschaffen werden. „Wir haben eine erfolgreiche Gemeinschaftsaktion gestartet. Förderverein unter der Leitung von Manfred Knieriemen und Ortsrat kooperierten, um die notwendigen Gelder zusammen zu tragen, “ so Malter. Gekauft wurden unter anderem ein großes Klettergerüst mit Rutsche, eingeteilt in zwei Ebenen für Kinder unter drei Jahre, aber auch für Vier bis Sechsjährige. Dazu kamen eine Seil- und Kletterkombination, und für die Schaukel wurden neue Pfosten angeschafft. Zudem entstand eine Holzhütte für Pause und Picknick. Zuletzt wurde auch daran gedacht, eine neue Wippe und eine Sandkasten mit Sandbagger zu integrieren. Insgesamt wurden rund 20000 Euro investiert.