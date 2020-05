Polizei sucht nach dem Täter : Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerinnen in Webenheim

Exhibitionist entblößt sich vor Spaziergängerinnen in Webenheim

Ein bislang unbekannter Täter entblößte am Sonntag, gegen 11:00 Uhr, vor zwei weiblichen Spaziergängerinnen sein Glied. Das gab die Polizeiinspektion Homburg am Sonntagabend bekannt. Der Tatort befand sich auf einem Feldweg oberhalb des Friedhofs in Webenheim. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei auf einem schwarzen Mountainbike flüchten.