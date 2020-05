Allmählich normalisiert sich die Lage : Und endlich ist wieder Unterricht

Die der derzeitigen Krise geschuldeten Vorschriften werden in den Grundschulen der Stadt Blieskastel (als Schulträgerin) an allen Standorten natürlich eingehalten, heißt es aus dem Rathaus. Allmählich kehrt wieder ein wenig Normalität in den Schulbetrieb ein. Foto: picture alliance/dpa/dpa Picture-Alliance / Christian Charisius

Blieskastel Die Stadt Blieskastel spricht von durchweg positiven Rückmeldungen nach dem Neustart in ihren Grundschulen.

In den Grundschulen Blieskastel (Kirchberg-Schlossberg), Niederwürzbach/Aßweiler und Breitfurt/Blickweiler werden seit dem 25. Mai die Klassenstufen 1 bis 4 wie folgt unterrichtet: Jede Klasse wurde in zwei Lerngruppen eingeteilt. Diese Lerngruppen werden im wöchentlichen Wechsel beschult. Für die Schüler heißt das: eine Woche Präsenz in der Schule, eine Woche Lernen zu Hause. In dieser Woche werden 102 Kinder in der Grundschule Kirchberg/Schloßberg beschult, in Niederwürzbach/Aßweiler 81 Jungen und Mädchen und in der Grundschule Breitfurt/Blickweiler sind es ebenfalls rund 80 Schülerinnen und Schüler, die wieder am Unterricht teilnehmen dürfen.