Bessere Ausstattung geplant : Bundeswehr will Saarland-Brigade aufrüsten

Eberhard Zorn, Generalinspekteur der Bundeswehr . Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Saarbrücken Die ungefähr 4400 Soldaten der Saarland-Brigade sollen in Zukunft besseres Material zur Verfügung haben. Generalinspekteur Eberhard Zorn kündigte in einem Gastbeitrag des Magazins „Der Deutsche Fallschirmjäger“ unter anderem an, dass die Soldaten ab Mitte 2020 aus dem neuen Transportflugzeug Airbus A400M abspringen können; die Transall wird ausgemustert.