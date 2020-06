Nachfolger von Benjamin Schappe : Thorsten Müller ist neuer Beigeordneter

Bexbach Der CDU-Mann gewann die Wahl im Stadtrat Bexbach knapp gegen Dirk Vogelgesang (SPD). Er folgt auf Benjamin Schappe. Einen Wahlmarathon gab es bei den Schiedsleuten.

Mit Thorsten Müller als neuem ersten Beigeordneten in Bexbach behält die CDU als stärkste Stadtrats-Fraktion das wichtige Amt in ihren Reihen. Der Stadtrat wählte Müller als direkten Vertreter von Bürgermeister Christian Prech (CDU) in geheimer Wahl am Donnerstagabend im Volkshaus Oberbexbach zum Nachfolger von Benjamin Schappe (ebenfalls CDU). Müller kam auf 18 Stimmen, sein Gegenkandidat Dirk Vogelgesang (SPD) auf 14.