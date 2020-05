Verkehrsrowdy in Bexbach : Im Kreisel gerast und fast Unfall verursacht

Die Polizei sucht nach einem Raser, der in Bexbach andere in Gefahr gebracht hat. Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Bexbach - Ein bislang Unbekannter soll in Bexbach rücksichtslos und viel zu schnell gefahren zu sein. Dabei habe er andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Die Polizei zu den Details: Der Fahrer habe mit seinem schwarzen BMW mit Homburger Nummernschildern am Dienstag vor einer Woche, 12. Mai, gegen 19.20 Uhr mit überhöhter Geschwindigkeit im Verkehrskreisel in der Kleinottweilerstraße in Bexbach andere Autofahrer überholt.

Hierbei soll es beinahe zu einem Unfall gekommen sein.

Es werden dringend Zeugen gesucht.