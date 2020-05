Bebauungsplan gegen Widerstand der SPD : 30 neue Wohnungen: „Wohnpark Großwaldstraße“ genehmigt

Heusweiler Der Heusweiler Gemeinderat lässt den Bebauungsplans zum „Wohnpark Großwaldstraße“ im Ortsteil Eiweiler aufstellen. Dort sollen etwa 30 Wohneinheiten in fünf Mehrfamilienhäusern entstehen. Die SPD sprach sich dagegen aus: „Da hat ein Investor eine Schrottimmobilie für drei Euro fuffzisch gekauft und macht eine Goldgrube draus“, sagte Reiner Zimmer (SPD – auch Landtagsabgeordneter).

Außerdem habe Eiweiler schon vor Jahren ein großes Neubaugebiet bekommen, während andere Ortsteile wie Wahlschied leer ausgingen – Zimmer ist auch Wahlschieder Ortsvorsteher. Zudem solle man erst die Baulücken im Ort schließen, und ohnehin habe Eiweiler keinen Bedarf nach neuen Wohnungen. Das sehen Verwaltung und CDU anders. So betonte die Verwaltung in ihrer Planaufstellung, dass in ganz Heusweiler eine hohe Wohnungsnachfrage bestehe, wegen Saarbahnanschluss und naher Autobahn 8 besonders stark in Eiweiler. Johannes Kiel (CDU) betonte, dass man in Eiweiler eine günstige Lösung mit viel Wohnraum schaffen könne, „es spricht kein Argument dagegen“. Bedenken, dass es zu wenig Parkplätze gebe, zerstreute Kiel: „Die Stellplatzpflicht wurde auf zwei erweitert“. Auch Bürgermeister Thomas Redelberger (CDU) bestätigte, dass der Investor pro Wohnung zwei Parkplätze nachweisen müsse, das geltende recht verlange von Bauherren eigentlich nur 1,5 Parkplätze pro neuer Wohnung 1,5.