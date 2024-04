Bexbacher Camping-Messe Rahmenprogramm mit Markt, Vorträgen und Kinderevents

Doch geboten wird dennoch an den Wochentagen zwischen 12 und 18 Uhr, am Wochenende und feiertags von 10 bis 18 Uhr einiges. Am 1. Mai findet der überregionale Frühlingsmarkt mit über 60 Teilnehmern statt, der kulinarisch und künstlerisch für das passende Urlaubsgefühl sorgen soll. Dann steigt auch das ADAC-Oltdimerpicknick, ab 10 Uhr ist die große Einfahrt ins und durchs Gelände bis zur Jugendverkehrsschule, wo man die Fahrzeuge besichtigen kann.