Wadgassen Bürgermeister von Wadgassen wollte Probleme für Gäste vermeiden – und hat sie jetzt selbst.

Die Geburtstagsfreude ist perdu: Sebastian Greiber, Bürgermeister von Wadgassen mit SPD-Parteibuch und Mitglied in vielen Vereinen, wird seinen Ehrentag an diesem Samstag nicht genießen können. Ursprünglich hatte er seinen 40. groß feiern wollen, ein Straßenfest hätte es werden sollen.

Aus Greibers „angemeldet“ oder auch „angezeigt“, wie er der SZ sagt, wird so ein Antrag. Ein anrüchiger Vorgang, der Bürgermeister habe sich von der Behörde, der er vorsteht, eine Genehmigung erteilen lassen. Die Sache wird zum Politikum: Der genehmigte Antrag wird dem Innenministerium unter CDU-Minister Klaus Bouillon zugespielt, das Ministerium bezieht den Saarlouiser Landrat Patrik Lauer, wie Greiber in der SPD, in den Vorgang ein. Das dürfe so nicht laufen, lautet der Hinweis an Lauer. Der widerspricht gegenüber unserer Zeitung dieser Auffassung nicht.