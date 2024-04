Stadtrat bringt Bebauungsplan auf den Weg Neues Gewerbegebiet für Bexbach

Dass in Bexbach die Nachfrage hinsichtlich Gewerbeflächen größer ist als das Angebot – das hat Bürgermeister Christian Prech (CDU) schon öfter erwähnt. Nun hat der Stadtrat bei zwei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen eine Entscheidung getroffen, die das ändern soll. Er votierte für die Aufstellung des Bebauungsplans „Gewerbegebiet nördlich der Kleinottweilerstraße“. Es geht um das Areal zwischen dem Gewerbegebiet am Butterhügel und an der Homburger Straße – grob gesagt den stark bewaldeten Bereich hinter dem Aldi und Boulder-Olymp Ortsausgangs Richtung Homburg bis gegenüber der Jet-Tankstelle. Die Kleinottweiler Straße bildet die südliche Begrenzung, im Norden sind es landwirtschaftliche Flächen.