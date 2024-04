Nackenschlag für Bexbach und Umgebung Schock für Frankenholz: Edeka-Markt schließt – Stadt Bexbach wehrt sich

Die Nachricht schlug ein wie eine Bombe: Der Edeka-Markt in Frankenholz steht unmittelbar vor dem Aus. Am späten Mittwoch machte die Information in der Stadt die Runde, dass Angestellte über den Schritt informiert worden seien. SPD-Fraktionschef Jan Hornberger versandte direkt danach eine Pressemitteilung und ließ das Thema auf die Tagesordnung der Stadtratssitzung am Donnerstag setzen.