Große Anteilnahme nach festehender Schließung von Markt Rührendes Kinderbild appelliert gegen Edeka-Aus in Frankenholz

Wegen der zum 11. Mai bevorstehenden Schließung des seit 1983 bestehenden Edeka-Marktes ist im Bexbacher Stadtteil Frankenholz Katerstimmung angesagt. Ortsvorsteher Michael Hatzlhoffer (SPD) erklärte am Donnerstag bei der Stadtratssitzung im Volkshaus Oberbexbach, er habe Unmengen an Rückmeldungen aus der Bevölkerung bekommen. Und das nicht nur von älteren Bürgern, denen künftig ein Ort der Kommunikation ebenso fehlt wie die nahe Einkaufsmöglichkeit, die „vom Berg nicht mehr herunterkommen“. Eine Mama habe ihm berichtet, dass ihre beiden Kinder am Frühstückstisch Tränen in den Augen gehabt hätten. Dort hätten sie erste Erfahrungen mit dem Taschengeld gemacht.