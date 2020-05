Ab sofort bunt beklebt : Ein Schulbus als Blickfang für Bexbach

BEXBACH Ab sofort ist das Transportgefährt mit kindgerechten Motiven beklebt - vom Dino über die Prinzessin bis hin zum Schulbuch.

Alles fing mit sieben Bussen an – mittlerweile gibt es bereits 15. Bedient wird aber nicht nur der Schülerverkehr, sondern es gibt auch zwei Reisebusse und den Bosch-Werksverkehr. Hinzu komme der öffentliche Personennahverkehr. Auch amerikanische Schulkinder werden befördert. „Ich selbst habe drei Kinder und mein Geschäftspartner vier. Von daher kennen wir uns auch gut mit Kinderwünschen aus. Den gelben Bus und seinen Fahrer Rainer Titze gibt es bereits quasi schon immer. Die Kinder kennen alle den gelben Bus. Es ist einfach schön, wenn die Kinder in fünf Jahren noch ihren Bus sehen und wissen, das ist unserer“, erklärte Kaiser. Es sei der einzige Bus im gesamten Saarland, der so dekoriert ist. Und Berisha ergänzte: „Alles sollte einfach noch kinderfreundlicher gestaltet sein. Es gibt extra Motive für Mädchen und Jungs.“ Zu sehen sind unter anderem ein Reagenzglas, Flugzeug und Schulbuch. Es gibt aber auch einen Dinosaurier sowie eine Prinzessin mit Prinz – die Auswahl an Motiven ist richtig groß. Die Mädchen- und Jungenbilder wurden übrigens nicht von Seite zu Seite getrennt, um ein noch größeres Zusammengehörigkeitsgefühl zu erzeugen. Sofern sein Platz frei ist, kann sich nun jeder auf Höhe seines Lieblingsmotivs setzen und wird auch dementsprechend von außen so wahrgenommen.