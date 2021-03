Es rächt sich alles - irgendwann : Warte, warte nur ein Weilchen . . .

Manchmal braucht man einen langen Atem, bis man zuschlagen kann.

Sie sind das absolute Böse. Unbedingt. Fies, gemein, egoistisch. Nur auf das eigene Überleben konzentriert. Und sie scheuen auch vor nackter roher Gewalt nicht zurück. Sie wissen nicht, wen ich meine? Na, dann haben Sie Glück und offenbar keinen Garten, in dem schon länger nicht mehr Hand angelegt wurde. Es geht um Brombeerhecken. Die, da bin ich ganz sicher, die Weltherrschaft anstreben. Sollte der Mensch einmal aussterben – und da arbeitet er ja heftig und verbissen dran – werden es nicht die schlauen Meeresbewohner sein, auch kein Krabbeltier, nein, diese Stachelfieslinge. Soviel rücksichtlose Gemeinheit kann nur siegen. Anfangs, da kommen sie ja noch nett daher. Tarnen sich als kleine süße Pflanze. Blühen gar zart im frühen Sommer. Doch kaum hat man sich umgedreht: Schwups, ist aus dem einst sympathischen Pflänzchen eine zweite Audrey geworden. Zwar ernährt die sich nicht direkt von Blut – aber versuchen Sie mal, die Pflanze abzuschneiden, auszureißen. Na? Sehen Sie (sich doch mal meine Hände an)! Und hat man es dann doch irgendwie geschafft – zack, krallt sie sich im Boden fest, diese dornige Ausgeburt der Hölle, schlingt sich um die Beine, zerreißt das Kleid, ziept an den Haaren, bohrt sich in Fußsohlen. Bleibt nur die Kapitulation. Doch meine Stunde kommt. Dir Unausrottbarer werde ich’s zeigen – warte nur im Herbst, da ess ich deine Kinder!