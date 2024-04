Geplante Schließung in Neunkirchen Wieso die Resolution zum Erhalt der Bereitschaftsdienst-Praxis ein richtiger und wichtiger Schritt ist

Verpuffen werde die Resolution zum Erhalt des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Neunkirchen wahrscheinlich, so glaubt bei allem Befürworten FDP-Mann Peter Schneider. Das mag natürlich sein. Schließlich zeigte sich in der März-Sitzung die Kassenärztliche Vereinigung bezüglich der Schließungspläne zum Ende des Jahres sicher. Und zeigt sich so auch in der Antwort auf die SZ-Anfrage.