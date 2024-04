SV Elversberg gegen Schalke Liebe SVE, ich habe eine T-Shirt-Idee für euch

Kurze Rückblende ins Jahr 2002: Am 6. Februar reist der Champions-League-Gewinner FC Bayern, der zwei Monate zuvor sogar den Weltpokal durch ein 1:0 über Amerika-Meister Boca Juniors geholt hatte, ans Hamburger Millerntor, um vom Liga-Schlusslicht FC St. Pauli mal eben drei Punkte zu kassieren. So der Plan. Die Hamburger kämpfen allerdings um ihr Leben und gewinnen am Ende verdient mit 2:1. Was folgt, ist ein Marketing-Coup, der seinesgleichen sucht. St. Pauli feiert sich als Weltpokalsiegerbesieger und lässt den sperrigen Begriff auf 500 T-Shirts drucken, die schneller weg sind wie Usain Bolt auf der Tartanbahn in Rio de Janeiro. Weit über 100 000 Shirts hat der Club in den Jahren danach davon verkauft und verkauft sie noch immer.