Moskito-Projekt im Saarland Moskitos sind die neuen Raubtiere

So früh wie in diesem Jahr kam er noch nie, der erste Mückenstich. Am Mittwochmorgen bin ich aufgewacht und fühlte einen unangenehmen Juckreiz an der Innenseite des Handgelenks, wo die Haut besonders dünn und empfindlich ist. Den roten Fleck behandelte ich mit einer kortisonhaltigen Salbe, die leider keine Wirkung zeigte.