Tee für alle Lebenslagen Bratapfel adé, es lebe die Bergamotte!

Aromatisierte Tees sind nicht jedermanns Geschmack. Ich muss gestehen, dass ich gerade in der kälteren Jahreszeit sehr gerne „typische“ Wintertees trinke wie Winterpunsch (mit Glühweingeschmack), Wintertraum (Zimtstern und Orange) oder Früchtetee mit dem Duft von gebrannter Mandel. Am liebsten trinke ich diese, wenn es so richtig knackig kalt draußen ist. Leider war das in diesem „Winter“ so gut wie nie der Fall. Kein Wunder, dass von dem Saisontee noch etliche Beutel übriggeblieben sind. Genauer gesagt vom Bratapfel-Tee. Vergangene Woche, als der Himmel eimerweise Wasser über uns ausschüttete und es so richtig ungemütlich war, kam mir die Kombi aus Apfel, Zimt und Sternanis gerade recht.