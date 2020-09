Treffen in Merzig : Stadt, Polizei und LfS sprechen über tödlichen Unfall

Bei einem Unfall am vergangenen Dienstag ist ein Radfahrer ums Leben gekommen. Foto: BeckerBredel

Merzig Am Montagmorgen treffen sich im Rathaus in Merzig Vertreter der Kreisstadt, des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) und der Polizei, um über mögliche Konsequenzen nach dem tödlichen Unfall vom Dienstag an der neuen Ampelkreuzung am Kaufland zu sprechen.

Von Christian Beckinger

Dies teilte die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage mit. Weiter hieß es, die Initiative zu diesem Treffen sei von der Kreisstadt ausgegangen. Am Dienstag, einen Tag nach Freigabe der Ampelkreuzung, war dort ein 75 Jahre alter Radfahrer von einem in die Rieffstraße abbiegenden Sattelschlepper erfasst und überrollt worden.