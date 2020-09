Kolumne „Unsere Woche“ : Rasches Handeln muss sein

Foto: SZ/Robby Lorenz

Der Schock sitzt immer noch tief über das, was am Dienstag an der neuen Ampelkreuzung in Merzig geschehen ist. Der Unfalltod eines 75 Jahre alten Radfahrers beschäftigt die Menschen in der Kreis­stadt und darüber hinaus auch Tage später noch.

Von Christian Beckinger

Das zeigt sich bei einem Blick in die sozialen Netzwerke, das zeigt sich aber auch bei den Zuschriften, die seit dem Unfall vom Dienstag bei unserer Redaktion eingehen.

Am Montag nun wollen sich Vertreter der Kreisstadt, des Landesbetriebs für Straßenbau und der Polizei zusammensetzen, um über Konsequenzen aus diesem schlimmen Unglück zu sprechen.

Klar ist: Dieses Treffen darf nicht zu Ende gehen, ohne dass konkrete Schritte vereinbart werden. Auch wenn im Moment noch nicht abschließend geklärt sein sollte, wie der Unfall tatsächlich abgelaufen ist: Ein Abwarten darf es nicht geben, das wäre die völlig falsche Reaktion. Dass die Neugestaltung dieses Nadelöhrs Risiken für bestimmte Verkehrsteilnehmer birgt, hat der vergangene Dienstag auf tragische Weise deutlich gemacht.