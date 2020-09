Merzig : Tödlicher Unfall an neuer Ampelkreuzung in Merzig

Die Polizei riegelte die Unfallstelle an der Einmündung Rieffstraße mit einem Sichtschutz ab. Foto: Ruppenthal

Merzig Nur einen Tag nach Freigabe der neuen Ampelkreuzung am Merziger Kaufland ist es dort zu einem tödlichen Verkehrsunfall gekommen. Am Dienstagnachmittag um kurz vor 15.30 Uhr wurde an der Kreuzung ein 75 Jahre alter Radfahrer aus Merzig von dem Auflieger eines abbiegenden Sattelschleppers erfasst und überrollt.