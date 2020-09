Polizei sucht Zeugen : Zwei Unbekannte wollen Jungen in Merzig ausrauben

Merzig Zwei junge Männer haben am Mittwochabend einen 16-Jährigen in Merzig überfallen. Wie die Polizei mitteilt, fuhr der Jugendliche gegen 21.43 Uhr mit seinem Mountainbike am Merziger Tierpark vorbei in Richtung Stadtpark, wo auch die beiden Männer waren.

Einer von ihnen trat gegen das Fahrrad, so dass dieses zu Boden fiel. Im Anschluss forderten die beiden Geld. Als der 16-Jährige sagte, dass er keins dabei hat, bedrohten sie ihn und flüchteten anschließend in Richtung Stadtpark. Durch den Sturz wurde der Junge leicht verletzt.

Die beiden Männer werden laut Polizei beide auf etwa 18 bis 20 Jahre geschätzt und haben beide kurze dunkle Haare. Einer hat ein Tattoo auf dem linken Oberarm und trug ein weißes T-Shirt und eine lange Hose. Der andere trug ein dunkles ärmelloses Shirt und eine lange Hose. Beide Täter sprachen akzentfreies Deutsch.