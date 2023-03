Bundesweite Auszeichnung Schüler des Peter-Wust-Gymnasiums gewinnen bei „Jugend forscht“

Die nationale Runde von „Jugend forscht“ findet in diesem Jahr in Bremen statt. Bei der viertägigen Reise in die Hansestadt werden Til und Nicolas von ihrem Betreuer, dem PWG-Physik-Lehrer Thomas Luxenburger, begleitet, der für sein besonderes Engagement für „Jugend forscht“ und „Schüler experimentieren“ den Betreuerpreis auf Landesebene gewann.