Neue Schulzeitung des Peter-Wust-Gymnasiums erschienen Peter-Wust-Gymnasium veröffentlicht neue Schulzeitung

Da sich das Redaktionsteam um Schulleiter Andreas Brust und Redaktionsleiter Torsten Mergen nicht damit begnügt, Termine und Ereignisse unkommentiert aufzulisten, vermitteln zahlreiche anregend geschriebene und gut lesbare Berichte einen Eindruck von der besonderen Profilbildung des Merziger Gymnasiums. Nicht zu übersehen ist dabei der große Kreis der Autorinnen und Autoren – es handelt sich meistens um von Lehrkräften oder von Schülerinnen und Schülern eigens verfasste Artikel über teilweise alltägliche, teilweise besondere schulische Ereignisse aus den letzten Monaten: Interessierte erfahren Neues über spannende außerschulische Aktivitäten sowie die sehr erfolgreiche Teilnahme an Wettbewerben wie beispielsweise den renommierten Bundeswettbewerben Fremdsprachen, Jugend forscht oder Jugend debattiert. Ferner sieht man, dass das PWG an zahlreichen Austauschaktionen mit verschiedenen Schulen beteiligt ist, neuerdings etwa dem Collège Anne Frank in Paris. Aber auch sportlich sind viele Schülerinnen und Schüler sehr aktiv: Sie machen bei Jugend trainiert für Olympia mit und gewinnen in diversen Sportarten regionale und nationale Auszeichnungen.