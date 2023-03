Erfolg auf Bundesebene Maximilian ist lieber Handwerker als Student

Was soll da schon schiefgehen mit der bevorstehenden Meisterprüfung, wenn man weiß, dass Maximilian Stein (26) zwischendurch mal so eben im praktischen Leistungswettbewerb des bundesweiten Gerüstbauer-Handwerks als zweiter Bundessieger glänzen konnte? Die SZ unterhielt sich mit dem jungen Mann in Saarhölzbach, wo er mit einigen Kollegen des Ausbildungsbetriebes Gerüstbau Steil GmbH aus Merzig gerade eine neue Baustelle einrichtete. Zuhause ist er in Dillingen, wo er seine Schulzeit im Albert-Schweitzer-Gymnasium mit dem Abitur in der Tasche abschloss.