Besuch in Merzig Einblicke in ein wachsendes Gesundheitsprojekt

Gesundheitsminister Magnus Jung kam in Sportschuhen und Regenjacke – wohlwissend, dass es an diesem nasskalten Tag einige Wege zu gehen gab. Das Areal des Gesundheitscampus Merzig rund um das SHG-Klinikum ist immerhin über 20 Hektar groß. Campusvorsteher Armin Streit und SHG-Geschäftsführer Bernd Mege führten den Minister über das Gelände und gaben vielfältige Einblicke in das, was sich auf dem aufstrebenden Campus tut. Besonders beeindruckt zeigte sich Jung vom Psychiatriemuseum unter dem Dach eines der historischen Gebäude des Klinikums.