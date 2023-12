Für Informatik will der Code-Club Dreiländereck Kinder begeistern Start für Code-Club Dreiländereck

Der Code-Club Dreiländereck ist erfolgreich gestartet – der Landkreis Merzig-Wadern und der Code-Club Luxemburg eröffnen damit ein neues Informatik-Angebot für Kinder in Merzig. Vor Kurzem kamen über 80 Interessenten zur Auftaktveranstaltung des Code-Clubs Dreiländereck ins InnoZ in der Beethovenstraße in Merzig. Während die über 35 Kinder im Seminarraum des Schüler-Zukunftszentrums erste Programmiererfahrungen sammelten, wurden die Eltern von Kerstin Becker vom Code-Club Luxemburg über das neue Angebot und die Folgeveranstaltungen im Schülerlabor des Schüler-Zukunftszentrums informiert. Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren können von nun an wöchentlich an den 60-minütigen Informatikkursen des Clubs teilnehmen und altersgerecht Schritt für Schritt lernen, wie Spiele, Websites, Apps und vieles mehr programmiert werden und wie man sich sicher im Internet bewegt. Und: Es handelt sich nicht um ein punktuelles oder sporadisches Veranstaltungsformat, sondern um regelmäßige Treffen, bei denen die Teilnehmenden zunehmend tiefer in die Informatik einsteigen können. Auch die Sprachkompetenz wird durch den Club gefördert, denn grundsätzlich wird das Angebot in Deutsch, Französisch, Englisch und Luxemburgisch angeboten.