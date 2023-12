Keiner trifft seltener als die SG Mettalch-Merzig „Wir sind deutlich hinter den Erwartungen“

In der Saison 2021/22 wurde die SG Mettlach-Merzig noch Vizemeister in der Fußball-Saarlandliga. Etwas mehr als ein anderthalbes Jahr danach befindet sich die Spielgemeinschaft knietief im Abstiegskampf: Zur Winterpause ist das Team von Trainer Holger Klein Tabellen-Vorletzter. Sollte Schlusslicht SC Reisbach an diesem Samstag überraschend die vorgezogene Partie beim Tabellendritten Borussia Neunkirchen gewinnen, würde Mettlach-Merzig sogar als Letzter überwintern. Eine enttäuschende Bilanz. „Vom Tabellenplatz her sind wir deutlich hinter den Erwartungen. Mit unserem Kader müsste eigentlich Platz sechs bis zehn drin sein“, räumt auch der Sportliche Leiter der SG, Bernd Schwebach, unumwunden ein.