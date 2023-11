Weihnachtsmarkt und weitere Angebote starten in Merzig Weihnachtsmarkt, Lebendiger Adventskalender und mehr: Was Merzig Besuchern in der Vorweihnachtszeit bietet

Der Merziger Weihnachtsmarkt am Stadthaus öffnet demnach am Donnerstag, 30. November, wieder seine Tore. Bis zum 24. Dezember bieten die Betreiber Mike Puhlmann und Stefan Spangenberger in Zusammenarbeit mit der Stadt Merzig ein weihnachtliches Angebot, kulinarische Spezialitäten sowie ein buntes Rahmenprogramm an. Oberbürgermeister Marcus Hoffeld eröffnet den Markt am Donnerstag um 18 Uhr zusammen mit dem Christkind im Innenhof des Merziger Rathauses. Im Programm des Weihnachtsmarktes gibt es unter anderem Aufführungen von Musikvereinen aus der Region, an den Wochenenden sorgen Bands für eine vorweihnachtliche Stimmung. Der Markt endet mit der „Heilig-Morgen-Party“ an Heiligabend, mit einem Sektausschank zugunsten der Aktion „Heilig Abend allein – das muss nicht sein“ der evangelischen Kirchengemeinde Merzig.