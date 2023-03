Erfreut sich großer Beliebtheit Merziger Treffen für Schwangere und Mamas besteht schon seit einem Jahr

„Happy Birthday Meet and (gr)Eat zum einjährigen Bestehen“ hieß es dieser Tage bei dem Treffen für Schwangere und frischgebackene Mamas im Klex Merzig. Angestoßen wurde auf ein Jahr, vollgepackt mit Themen rund um die Schwangerschaft, Elternsein und das Baby. Die Initiatorinnen Annalena Kiefer vom Pastoralen Raum Merzig, Tatjana Wiegant vom Caritasverband Saar-Hochwald und Sabrina Maas vom Haus der Familie Merzig starteten im März 2022 erstmals mit dem Austauschtreffen in lockerer Wohlfühlatmosphäre im beliebten Bistro Klex in Merzig.