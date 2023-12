Feierstunde in Merzig Schulen aus dem Kreis freuen sich über drei Landessieger

Merzig · In einer Feierstunde am Gymnasium am Stefansberg (GaS) in Merzig wurden dieser Tage die Schülerinnen und Schüler geehrt, die an den Wettbewerben BioLogo und der Internationalen Biologie-Olympiade (IBO) sehr gut abgeschnitten hatten.

07.12.2023 , 17:00 Uhr

Diese Saar-Schüler sind top im Fach Biologie 14 Bilder Foto: Michael Rauch

Von Michael Rauch

Die Preisverleihung sollte eigentlich Bildungsministerin Christine Streichert-Clivot vornehmen, die aber kurzfristig erkrankt war und von ihrer Abteilungsleiterin Nicole Cayrol vertreten wurde. Hier geht es zur Bilderstrecke: Diese Saar-Schüler sind top im Fach Biologie