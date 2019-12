Heilig Morgen in Merzig : Ein Gläschen Sekt für den guten Zweck

Merzig Über 1800 Euro für die Merziger Tafel sind bei Aktionen auf dem Merziger Weihnachtsmarkt zusammengekommen.

Feucht-fröhlich ging es auch in diesem Jahr zum Finale des Merziger Weihnachtsmarktes zu. Bürgermeister Marcus Hoffeld, der Beigeordnete Dieter Ernst und Viezkönigin Laura II. mit ihren beiden Prinzessinnen Jana und Celina stellten sich in den Dienst der guten Sache. Sie schenkten den Besuchern gegen eine kleine Spende jeweils ein Glas französischen Sekt ein. Auf das Nass von oben hätte man an diesem Vormittag getrost verzichten können.

Die Glühwein-Verkaufsaktion auf dem Merziger Weihnachtsmarkt am 14. Dezember, bei der sich neben Ministerpräsident Tobias Hans und seiner Stellvertreterin Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger auch Bürgermeister Markus Hoffeld und Beigeordneter Dieter Ernst sowie weitere Merziger Kommunalpolitiker in den Dienst der guten Sache gestellt hatten, erbrachte einen Erlös von 1160 Euro (wir berichteten). Plus den Inhalt der im Weihnachtshäuschen aufgestellten Spendendosen in Höhe von 323,50 Euro, privaten Spenden, darunter 150 Euro der Reservistenkameradschaft sowie dem Ersteigerungserlös des Weihnachts-Wolfis in Höhe von 220 Euro, kamen so insgesamt 1853,50 Euro für die Merziger Tafel zusammen.