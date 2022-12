Kinder besuchen Senioren : Merziger Grundschüler übergaben selbst gebastelte Geschenke

Merzig Am Seniorenzentrums Klosterkuppe in Merzig herrschte weihnachtliche Stimmung. Die Kinder der Grundschule St. Josef waren zu Besuch und hatten Basteleien im Gepäck.

Die Bewohnerinnen und Bewohner des Awo-Seniorenzentrums Klosterkuppe in Merzig durften sich einen Tag vor den Senioren im Fellenbergstift (siehe oben) über den Besuch von hundert Kindern der Grundschule St. Josef in Merzig freuen. Im Rahmen der Bastel-Patenschaften der Awo hatten die Schülerinnen und Schüler der ersten und vierten Klassen zuvor Tannenbäume getöpfert, Papiersterne, Tannenbaumschmuck, Holzanhänger und Weihnachtskarten gebastelt und diese an die Senioren übergeben. Dafür liefen die Kinder zu Fuß von ihrer Schule zum Seniorenzentrum, um den Bewohnerinnen und Bewohnern nach den Corona-Jahren Freude zu schenken. Außerdem sorgten die Kinder mit einer Tanzvorführung und Gesang im Innenhof des Seniorenzentrums für Unterhaltung.

Die Bastel-Patenschaften wurden 2020 von Yvonne Barz-Hackenberger von der Stabstelle Projektentwicklung der Awo, ins Leben gerufen. Sie hatte sich für die Zeit der coronabedingten Isolation in den Seniorenzentren zum Ziel gesetzt, dass jeder Bewohner in den Awo-Seniorenzentren an Heiligabend eine Bastelei in Händen hält. Über 2500 Bastelarbeiten wurden 2020 in 43 Einrichtungen erstellt und an die Bewohnerinnen und Bewohner übergeben. Diese Aktion wurde von Erzieherinnen und Erziehern, Lehrerinnen und Lehrern mit viel Liebe unterstützt und wird fortgesetzt.