Einnahmen aus Kalenderverkauf : Bietzer Fotograf macht Musiker und Clowns glücklich

Bietzen Gleich zwei Spendenschecks à 1000 Euro konnte Markus Dollwet für die Verteilung des Erlöses aus dem Verkauf seiner Kalender (die SZ berichtete) schreiben. Die glücklichen Empfänger sind das Jugendorchester Bietzen-Merchingen unter der Leitung von Bernd Mollemeyer und die Klinik-Clowns in der Kinderklinik am Klinikum Saarbrücken.

Was den Fotografen besonders stolz macht: Einen so großen Erlös wie dieses Jahr hatte er mit dem Verkauf seiner Kalender seit 2010 noch nie erzielt. „Durch die gute Zusammenarbeit mit Harry Biewer von der Druckerei Pintor GmbH, Dillingen, einigen Spenden außerhalb des eigentlichen Verkaufs und der privaten Aufstockung des Gesamtbetrages war diese Summe möglich. Den größten Anteil an der tollen Summe haben aber all die, die einen oder mehrere Kalender erworben haben“, sagt Dollwet. Sein Dank geht an alle, die das diesjährige Kalenderprojekt unterstützt haben.