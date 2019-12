Polizei sucht Hinweise : Schaufenster in der Merziger Innenstadt beschädigt

Die Polizei-Inspektion Merzig sucht Hinweise auf Unbekannte, die die Scheibe einer Apotheke beschädigt haben.

Unbekannte haben am Wochenende eine Schaufensterscheibe an einer Apotheke in der Merziger Innenstadt beschädigt. Wie die Polizei-Inspektion Merzig mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 18 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizei geht aufgrund der Tatausführung von vorsätzlichem Vandalismus aus.