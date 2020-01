Finale im Zeltpalast : Rund 4500 Menschen haben den Merziger Weihnachtscircus besucht

Glanzvolles Finale des Merziger Weihnachtscircus im Zeltpalast vor vollem Haus: Akrobatik des Teams Romanovskyi am Reck. Foto: Ruppenthal

Merzig Glanzvolles Finale des Merziger Weihnachtscircus am Sonntagnachmittag im Zeltpalast vor vollem Haus: Auch Bürgermeister Marcus Hoffeld war gekommen, um Joachim Arnold und seinen Mitstreitern für ihren Einsatz zu danken.

„Nicht alle Vorstellungen waren ausverkauft, aber vor allem an den Wochenenden gab es ein volles Haus,“ erklärte Joachim Arnold. Insgesamt kamen doch gut 4500 Besucher: Und die brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Ganz im Gegenteil: Das Programm umrahmt von einer beeindruckenden Videoshow im Hintergrund und der passenden musikalischen Rahmen begeisterte auf der ganzen Linie.

Bei der Klasse des Programms hätte es der Merziger Weihnachts­circus verdient gehabt, dass jede Vorstellung ausverkauft gewesen wäre,“ betonte Bürgermeister Hoffeld und verwies auf die Einzigartigkeit des Merziger Zeltpalastes im Saarland. Er wolle deshalb nach wie vor die kulturellen Aktivitäten in den Saarwiesen nach besten Kräften auch weiterhin unterstützen.

Einige glanzvolle Termine im Merziger Kulturprogramm diesbezüglich stehen bereits fest. Vom 21. August bis zum 13. September 2020 ist wieder Musical-Time. Im neuen Jahr steht „Jekyll & Hyde“ auf dem Programm. Auch „Klassik am See“ in Losheim ist bereits fest terminiert: am 4. Juli heißt es dann unter der Leitung von Marie Jacquot „Independence Day“ mit Laura Urquhart als Solistin. Auch die Termine die Kammermusiktage Mettlach stehen fest: Sie finden im neuen Jahr vom 26. Juni bis zum 9. August unter der musikalischen Leitung von Franziska Hölscher statt.