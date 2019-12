Kostenpflichtiger Inhalt: Verkehrsclub VCD : Nordsaarlandstraße rechnet sich nicht

Als Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (v.l,) im November die Kaserne auf der Ell in Merzig besuchte, wurde sie von Merzigs Bürgermeister Marcus Hoffeld und Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich begleitet. Foto: Werner Klein

Merzig Bau der Nordumfahrung von Merzig führt nach Ansicht des Verkehrsclubs nicht zur Auflösung der Verkehrsprobleme.

Weiterleiten Drucken

Der Verkehrsclub Deutschland (VCD) im Saarland nimmt die neu entfachte Diskussion zur Nordumfahrung Merzig als Teil der geplanten Nordsaarlandstraße mit Befremden zur Kenntnis. „Mit Blick auf die Erkenntnis vorliegender Gutachten zur Nordsaarlandstraße kommt der VCD genauso wie die Straßenplaner und auch das zuständige Ministerium zur Erkenntnis, dass sich der Bau der Straße unabhängig von den ökologischen Aspekten weder wirtschaftlich noch verkehrstechnisch rechnet“, teilt der VCD-Sprecher und Verkehrsgeograph Werner Ried mit.

Das Straßenprojekt, das von Wirtschaftsministerium eigentlich bereits vor einigen Jahren ad acta gelegt worden war, ist seit einem Besuch von Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) in Merzig wieder in der Diskussion. Kramp-Karrenbauer, dieDe frühere saarländische Regierungschefin, hatte bei ihrem Besuch in der Kaserne auf der Ell Anfang November angekündigt, eine Arbeitsgruppe solle prüfen, inwieweit eventuell doch eine Trassenführung der geplanten Nordumfahrung über das Gelände des Standortübungsplatzes der Kaserne möglich wäre. Bisher war an diesem Punkt und an dem Widerstand der Streitkräfte gegen eine Nutzung ihres Areals die Nordumfahrung gescheitert.

Denn die einzige Streckenführung, die nach Auffassung des Landesbetriebs für Straßenbau (LfS) als Planungsbehörde auf der Basis einer Umweltverträglichkeitsprüfung als realistisch erscheint, müsste über Flächen des Standortübungsplatzes führen.

Für den VCD sind die neuerlichen Überlegungen zu einer möglichen Realisierung der Straße abwegig, wie der Club in seiner Stellungnahme verdeutlicht: „Neben der Schwierigkeit, das Gelände der Bundeswehr für den Straßenbau zu nutzen, lagen die Gutachter insbesondere auf der Untersuchung zur Wirtschaftlichkeit des geplanten Neubaus.“ Die damals veranschlagten Kosten hätten mit über 16 Millionen Euro weit über dem volkswirtschaftlichen Nutzen der Trasse von 9,8 Millionen Euro gelegen. Nicht nachvollziehbar ist für den VCD, was sich an diesen Fakten geändert haben soll und was die heutige Verteidigungsministerin bewege, „einen Straßenneubau zu Zeiten dringlicher Maßnahmen zum Klimaschutz und Förderung des öffentlichen Verkehrs in die Diskussion zu bringen“.

Ein Kernpunkt der damaligen Untersuchungen habe laut VCD auch die Auswirkung der Nordumfahrung auf die Kernstadt Merzig betroffen. „Hier kamen die von LfS und Ministerium beauftragten Experten zur Aussage, dass der Bau der Straße den Durchgangsverkehr in Merzig um maximal zwölf bis 20 Prozent verringert. Das führt nicht zur Auflösung der Verkehrsprobleme auf dieser innerstädtischen Ortsdurchfahrt“, stellt der Verkehrsclub klar.

Der Grund für diese minimale Verkehrsminderung in der Kernstadt sei der innerstädtische Verkehr. Zu den Stoßzeiten wirke sich der Quell- und Zielverkehr in der Kernstadt Merzig erheblich auf die innerstädtische Verkehrslage aus. „Sowohl die Quellen des KfZ-Verkehrs als auch die Ziele befinden sich somit in der Kreisstadt Merzig. Da kann der Bau einer Umfahrung wahrlich wenig ausrichten – vor allem, wenn sich die Rahmenbedingungen seit 2012 kaum geändert haben“, findet der Verkehrsclub.

Der VCD setze sich stattdessen für alternative Verkehrskonzepte abseits der KfZ-orientierten Planungen der letzten Jahrzehnte ein. Er vermisst nach eigenem bekunden sowohl in den letzten Gutachten als auch in der aktuellen Diskussion eine ernsthafte Mitbetrachtung umwelt- und klimafreundlicherer Verkehrsmittel wie den Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV.

„Betrachtet man die Kosten für einen Neubau, die momentan mit 18 Millionen Euro veranschlagt werden, wäre mit diesem Geld im öffentlichen Verkehr sowie bei Fuß- und Radinfrastruktur weit mehr erreichbar.“ Die Mittel könnten dort im Sinne des Klimaschutzes und einer zukunftsfähigen Mobilität Fall zum Einsatz kommen“, sagt Werner Ried, der auch stellvertretender Landesvorsitzender des VCD ist.

Werner Ried, Vize-Chef des VCD Saar (r.), und Gutachter Dietmar Litterscheid verschafften sich einen Eindruck der Primstalstrecke. Foto: Dieter Lorig