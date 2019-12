Kammerorchester Merzig : Kammerorchester spielt in Besseringen

Kammerorchester spielt in Besseringen

Das Kammerorchester Merzig tritt am 12. Januar in Besseringen auf. Foto: Rudolf Weber

Besseringen Zu einem weihnachtlichen Vokal- und Instrumentalkonzert lädt der Kammerorchester Merzig für Sonntag, 12. Januar, 17 Uhr, in die Pfarrkirche in Besseringen ein. Unter der Leitung von Dennis-Jens Ernst erklingen Auszüge aus instrumentalen Werken des Barocks und der Klassik.

Zur Eröffnung spielt das Orchester den ersten Satz aus dem Quadro in B von Georg Phlipp Telemann. Neben Symphonien von Galuppi, Vivaldi und Mozart sind zudem Einzelsätze von Johann Sebastian Bach, Ferrandini und P. Warlock zu hören. Die solistischen Stücke werden dabei von den beiden Flötistinnen Martina Scharfe und Sigrid Mathey vorgetragen, darunter das Andante in C für Flöte und Orchester von Mozart. Im vokalen Teil des Konzerts tritt Martina Scharfe als Sopranistin auf. Sie singt vier Chor-Lieder des englischen Komponisten John Rutter für Sopran und Streichorchester. Das gemeinsame Lied „Oh du fröhliche“ beschließt das Konzert.