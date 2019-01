Zusammen mit ihrem Team aus Lehrkräften und Erziehern betreut Waigel derzeit 36 Kinder in zwei Gruppen.

In der FGTS erhalten die Schüler neben einer Mittagspause mit gemeinsamen Mittagessen auch Ruhe- und Lernzeit mit begleiteter Hausaufgabenbetreuung. Spiel und Spaß stehen in der FGTS, ob in der Gruppe oder im freien Spiel, ebenfalls auf dem Stundenplan. Einmal in der Woche geht Marina Waigel mit dem Nachwuchs in die Turnhalle, und jetzt im Januar startet ein Kunstprojekt, bei dem die Kinder basteln können. Wie die Leiterin das Geld nutzen will?: „Ich möchte mit dem Geld neue Außenspielgeräte wie Fahrzeuge oder Roller für die Kinder anschaffen“, sagt Waigel.