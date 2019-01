später lesen VHS Zehnfingerschreiben an zwei Terminen lernen Teilen

In einem Kurs, der am Mittwoch, 16. Januar, um 16.30 Uhr in der VHS Merzig beginnt, lernen die Teilnehmer blind mit zehn Fingern tippen - in zwei Treffen zu je zwei Stunden. Bei der angewandten Lernmethode werden Erkenntnisse aus Hirnforschung und Gedächtnistraining genutzt.