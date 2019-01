später lesen VHS Windows 10 für Einsteiger erlernen Teilen

In einem fünfteiligen Computerkurs für Einsteiger geht es um das Betriebssystem Windows 10. Los geht’s am Mittwoch, 16. Januar, um 18.30 Uhr in der VHS Merzig. Die Kosten betragen 63 Euro.