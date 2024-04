Demo gegen brenzlige Verkehrssituation Merziger radeln gegen prekäre Verhältnisse an

Zum wiederholten Mal hat die ADFC Ortsgruppe Merzig zu einer Fahrraddemo durch die Innenstadt aufgerufen. Dem Aufruf sind rund 100 Radfahrerinnen und -fahrer gefolgt. Sie machten mit ihrer Aktion auf die prekäre Verkehrssituation in der Kreisstadt aufmerksam, weil insbesondere die Radfahrer ein Problem damit haben. Vor allem an den Schulen spitzt sie sich zu, wenn Schulkinder jeden Morgen gebracht und am Nachmittag wieder abgeholt werden. Deshalb führte der Streckenverlauf der Demo auch an zwei Schulen vorbei, um dort auf diesen Missstand hinzuweisen.