Eine moderne und gesunde Möglichkeit, abzunehmen und fit zu werden, bietet ein neues VHS-Angebot mit dem Titel „Bodyshape“. In einem zehnteiligen Kurs der VHS Merzig, der am Mittwoch, 16. Januar, um 18:30 Uhr startet, kann man lernen, wie Gewichtsabnahme ohne Fasten und mit so genanntem „Clean Eating“ funktionieren kann, wie es gelingt mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und wie man Spaß am gemeinsamen Training findet.