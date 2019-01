Als gutes Beispiel dafür, dass auch diesseits der Alpen Rotweine aller Arten entstehen, kann das Weinland Österreich dienen. Österreich verfügt über eine große Sortenvielfalt in Sachen Rotwein. Rotwein wird in fast allen Weinanbaugebieten Österreichs gekeltert. Dabei bietet Österreich eine Art Verbindung zwischen den deutschen Rotweintraditionen und den Rotweinen aus der Mittelmeerregion. Das Weinseminar stellt eine Auswahl unterschiedlicher Rotweine aus verschiedenen österreichischen Weinanbaugebieten vor und startet am Freitag, 18. Januar, um 19.30 Uhr in der VHS Merzig. Kursgebühr: 24 Euro inklusive Weinprobe.

Infos/Anmeldung: VHS Merzig-Wadern, Tel. (0 68 61) 82 91 00, oder E-Mail an info@vhs-merzig-wadern.de.