Minister ohnmächtig : Peter Altmaier muss nach bösem Sturz Termine absagen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) war zeitweise ohnmächtig. Foto: Sohn/ap. Foto: AP/Michael Sohn

Dortmund Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) ist beim Digitalgipfel in Dortmund beim Abgang von der Bühne gestürzt und in eine Klinik gebracht worden. Der 61-Jährige war zunächst ohnmächtig. Später meldete er sich per Twitter und bedankte sich für Genesungswünsche.

